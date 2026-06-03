Il 2 giugno, Ilaria Salis ha espresso pubblicamente la sua richiesta di abolire la parata militare. La deputata ha scritto sui social che la celebrazione dovrebbe essere eliminata. La risposta del governo è arrivata con un intervento ufficiale, senza ulteriori commenti da parte di altri leader politici. La discussione sulla manifestazione militare si è riaccesa nel dibattito pubblico senza che altre figure politiche si siano espresse pubblicamente.

Mentre né Elly Schlein né Giuseppe Conte (ma neppure il ministro Matteo Salvini ) sono andati alla parata militare del 2 giugno, l’eurodeputata Avs Ilaria Salis è intervenuta per lanciare una proposta provocatoria: abolire la sfilata delle forze armate per “restituire alla Festa della Repubblica il suo originario carattere civile, popolare e democratico”, ha scritto su X. “In un’epoca pericolosamente segnata da riarmo, militarismo e guerre sempre più vicine, servirebbe il coraggio di compiere una scelta forte e controcorrente”. E per rispondere alla parlamentare, nota per essere stata incarcerata in Ungheria con l’accusa di aggressione durante uno scontro con un gruppo neonazista, è intervenuta la stessa presidente del Consiglio, seguita dal presidente leghista della Camera Lorenzo Fontana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - 2 giugno, Ilaria Salis contro la parata militare: “Da abolire”. E Meloni risponde

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Ilaria Salis sceglie il 2 giugno per chiedere di abolire la parata militare.

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