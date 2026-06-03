Durante la parata del 2 giugno, alcuni preti hanno espresso opposizione alla partecipazione dei cappellani militari, affermando che non rappresentano la loro chiesa. La cerimonia ha visto la presenza di figure politiche di alto livello, tra cui la premier, il presidente della Repubblica e il presidente del Senato, accanto a un cardinale. La questione riguarda la presenza di cappellani militari nelle celebrazioni ufficiali e le differenze di opinione tra rappresentanti religiosi e istituzionali.

Foto della parata militare. Si vedono, l’uno accanto all’altro, la premier Giorgia Meloni, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Senato Ignazio La Russa e, vicino, un cardinale. “Eminenza non saresti dovuto andare. Applaudire ad una sfilata di soldati.”, commenta su Facebook il sacerdote Antonio Solla. Sempre sui social, un altro sacerdote, il fiorentino don Alfredo Jacopozzi, responsabile cultura della diocesi di Firenze, riferendosi alla partecipazione alla parata dei cappellani militari, scrive: “Oggi sfilano le talari e stellette dei cappellani militari. Torniamo a benedire le armi? Non è la mia chiesa!”. E i molti commentano: “Neanche la mia ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Parata del 2 giugno, i preti contro la partecipazione dei cappellani militari: “Non è la nostra chiesa”

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