Parata del 2 giugno per la Festa della Repubblica Mattarella | Costituzione nostra casa comune

Notizia in breve

Durante la parata del 2 giugno ai Fori Imperiali, il presidente della Repubblica ha dichiarato che la Costituzione rappresenta la nostra casa comune. Alla cerimonia partecipavano anche il presidente del Consiglio e altre autorità. La celebrazione ha segnato gli 80 anni dalla nascita della Repubblica, con discorsi ufficiali e sfilate militari lungo la via. La giornata è stata caratterizzata da eventi pubblici e momenti di commemorazione.