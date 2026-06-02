Parata del 2 giugno per la Festa della Repubblica Mattarella | Costituzione nostra casa comune
Durante la parata del 2 giugno ai Fori Imperiali, il presidente della Repubblica ha dichiarato che la Costituzione rappresenta la nostra casa comune. Alla cerimonia partecipavano anche il presidente del Consiglio e altre autorità. La celebrazione ha segnato gli 80 anni dalla nascita della Repubblica, con discorsi ufficiali e sfilate militari lungo la via. La giornata è stata caratterizzata da eventi pubblici e momenti di commemorazione.
Ai Fori Imperiali il via alle celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica: Mattarella e Meloni hanno reso omaggio al Milite ignoto. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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Festa della Repubblica, al Passetto di Ancona il messaggio di Mattarella: «La Costituzione è la nostra casa comune» VIDEOAl Passetto di Ancona, questa mattina, si sono svolte le celebrazioni per l’80esimo anniversario della Repubblica Italiana.
Temi più discussi: Festa della Repubblica: la parata, gli eventi e le strade chiuse. Tutte le informazioni per il 2 giugno a Roma; Sito Istituzionale | 2 Giugno, la viabilità per le prove della parata; Festa della Repubblica 2026, gli eventi del 2 giugno: parata a Roma, dove vederla, strade chiuse, la cerimonia del Quirinale il resto delle celebrazioni in tutta Italia; La cerimonia del 2 giugno di quest’anno sarà diversa dal solito.
ROMA - FORI IMPERIALI #2GIUGNO #FestaDellaRepubblica 8?0? ANNI DI REPUBBLICA 8?0?ANNI AL SERVIZIO DEL PAESE Nella Parata sfilano anche gli uomini del Sovrano Militare #Ordinedi Malta #SMOM da oltre un secolo con le stellett x.com
La fuga dei cavalli non ferma i caschi bianchi. La #PoliziaLocale di Roma Capitale alla parata del #2giugno ci sarà, sfilerà regolarmente ai Fori Imperiali per la Festa della Repubblica. Lo farà a testa alta, come rivendicato con fermezza dal comandante gene - Facebook facebook
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