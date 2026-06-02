Parata del 2 giugno per la Festa della Repubblica Mattarella | Costituzione nostra casa comune

Da virgilio.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante la parata del 2 giugno ai Fori Imperiali, il presidente della Repubblica ha dichiarato che la Costituzione rappresenta la nostra casa comune. Alla cerimonia partecipavano anche il presidente del Consiglio e altre autorità. La celebrazione ha segnato gli 80 anni dalla nascita della Repubblica, con discorsi ufficiali e sfilate militari lungo la via. La giornata è stata caratterizzata da eventi pubblici e momenti di commemorazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Ai Fori Imperiali il via alle celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica: Mattarella e Meloni hanno reso omaggio al Milite ignoto. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Segui gli aggiornamenti su Mattarella.

parata del 2 giugno per la festa della repubblica mattarella costituzione nostra casa comune
© Virgilio.it - Parata del 2 giugno per la Festa della Repubblica, Mattarella: “Costituzione nostra casa comune”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Il discorso del presidente della Repubblica Sergio Mattarella ai portabandiera dell'Olimpiade 2026

Video Il discorso del presidente della Repubblica Sergio Mattarella ai portabandiera dell'Olimpiade 2026

Notizie e thread social correlati

Festa della Repubblica, al Passetto di Ancona il messaggio di Mattarella: «La Costituzione è la nostra casa comune»In occasione del 79° anniversario della Repubblica Italiana, le celebrazioni si sono svolte al Passetto di Ancona.

Festa della Repubblica, al Passetto di Ancona il messaggio di Mattarella: «La Costituzione è la nostra casa comune» VIDEOAl Passetto di Ancona, questa mattina, si sono svolte le celebrazioni per l’80esimo anniversario della Repubblica Italiana.

Temi più discussi: Festa della Repubblica: la parata, gli eventi e le strade chiuse. Tutte le informazioni per il 2 giugno a Roma; Sito Istituzionale | 2 Giugno, la viabilità per le prove della parata; Festa della Repubblica 2026, gli eventi del 2 giugno: parata a Roma, dove vederla, strade chiuse, la cerimonia del Quirinale il resto delle celebrazioni in tutta Italia; La cerimonia del 2 giugno di quest’anno sarà diversa dal solito.

parata del parata del 2 giugno2 giugno, al via la parata a Roma con onori a MattarellaRoma, 2 giu. (askanews) – Con gli onori iniziali al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e l’inno nazionale, si è aperta la parata del 2 giugno ai Fori Imperiali a Roma, che quest’anno coinci ... askanews.it

parata del parata del 2 giugnoParata 2 giugno 2026 a Roma streaming e diretta tv: dove vederlaParata 2 giugno 2026 a Roma streaming e diretta tv: dove vederla in chiaro, gratis, oggi, martedì 2 giugno, alle ore 9. Tutte le info ... tpi.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web