Parata del 2 Giugno a Roma | Forze Armate istituzioni e Frecce Tricolori ai Fori Imperiali

Notizia in breve

Il 2 giugno a Roma si è svolta la tradizionale parata dell’Unità nazionale, con la partecipazione di Forze Armate, rappresentanze istituzionali e le Frecce Tricolori che hanno sorvolato i Fori Imperiali. La manifestazione ha visto schieramenti militari lungo il percorso e uno spettacolo aereo nel centro della città. L’evento ha coinvolto diverse forze e ha avuto come scena principale l’area archeologica di fronte al Palazzo del Parlamento.