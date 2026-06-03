Parata del 2 Giugno a Roma | Forze Armate istituzioni e Frecce Tricolori ai Fori Imperiali
Il 2 giugno a Roma si è svolta la tradizionale parata dell’Unità nazionale, con la partecipazione di Forze Armate, rappresentanze istituzionali e le Frecce Tricolori che hanno sorvolato i Fori Imperiali. La manifestazione ha visto schieramenti militari lungo il percorso e uno spettacolo aereo nel centro della città. L’evento ha coinvolto diverse forze e ha avuto come scena principale l’area archeologica di fronte al Palazzo del Parlamento.
Roma celebra l’Unità nazionale con la tradizionale parata del 2 giugno tra istituzioni, Forze Armate e spettacolo aereo nel cuore della Capitale.. La cerimonia all’Altare della Patria ha aperto, ieri mattina, le celebrazioni per la Festa della Repubblica. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accompagnato dal Ministro della Difesa, Guido Crosetto e dalle più alte cariche Istituzionali, ha reso omaggio al Milite Ignoto con la deposizione di una corona d’alloro. A seguire, il Capo dello Stato, sempre accompagnato dal Ministro Crosetto, a bordo della storica Lancia Flaminia, ha passato in rassegna i Reparti lungo viale delle Terme di Caracalla prima dello sfilamento lungo via dei Fori Imperiali. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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2 giugno, 80 anni della Repubblica: il sorvolo delle frecce tricolori all'Altare della Patria
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