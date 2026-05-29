Due cittadini di Montevarchi parteciperanno alla parata del 2 giugno ai Fori Imperiali. La partecipazione è stata annunciata dal sindaco della città. L’evento si terrà il 2 giugno e vedrà la presenza di numerosi partecipanti provenienti da diverse località. La notizia è stata comunicata ufficialmente dal primo cittadino, che ha espresso entusiasmo per questa occasione.

Arezzo, 29 maggio 2026 – . Il Sindaco Silvia Chiassai Martini. “Esempio di impegno, comunità e rispetto dei valori della Repubblica”. Giorgio Fantoni e Sauro Bombardi, due cittadini di Montevarchi, sfileranno in rappresentanza di Assoarma (Federazione delle Associazioni d’Arma) alla suggestiva rassegna delle Forze Armate, in programma il 2 giugno ai Fori Imperiali di Roma, in occasione della Festa della Repubblica, davanti al Presidente Sergio Mattarella e alle più alte cariche dello Stato. Per Giorgio Fantoni, iscritto all’Associazione Nazionale Marinai d’Italia di Montevarchi dal 1980, sarà la prima partecipazione alla storica parata, sebbene abbia una lunga esperienza nel mondo associativo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Due montevarchini sfileranno alla parata del 2 giugno ai Fori imperiali

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