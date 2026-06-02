Mattarella assiste alla Parata del 2 giugno ai Fori Imperiali

Da iltempo.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il presidente della Repubblica ha partecipato alla parata del 2 giugno ai Fori Imperiali, in occasione degli 80 anni della Repubblica. La cerimonia ha visto la presenza di forze armate e rappresentanti istituzionali, con le forze militari schierate lungo il percorso. La manifestazione si è svolta tra entusiasmo e complicità, con la partecipazione di cittadini e autorità, e si è conclusa con l'ammainabandiera.

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(Agenzia Vista) Roma, 02 giugno 2026 Parata in occasione degli 80 anni della Repubblica ai Fori Imperiali. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha assistito alla parata. Courtesy: Quirinale Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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