mattarella assiste alla parata del 2 giugno ai fori imperiali

Notizia in breve

Il presidente della Repubblica ha partecipato alla parata del 2 giugno ai Fori Imperiali, in occasione degli 80 anni della Repubblica. La cerimonia ha visto la presenza di forze armate e rappresentanti istituzionali, con le forze militari schierate lungo il percorso. La manifestazione si è svolta tra entusiasmo e complicità, con la partecipazione di cittadini e autorità, e si è conclusa con l'ammainabandiera.