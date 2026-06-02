Mattarella assiste alla Parata del 2 giugno ai Fori Imperiali
Il presidente della Repubblica ha partecipato alla parata del 2 giugno ai Fori Imperiali, in occasione degli 80 anni della Repubblica. La cerimonia ha visto la presenza di forze armate e rappresentanti istituzionali, con le forze militari schierate lungo il percorso. La manifestazione si è svolta tra entusiasmo e complicità, con la partecipazione di cittadini e autorità, e si è conclusa con l'ammainabandiera.
(Agenzia Vista) Roma, 02 giugno 2026 Parata in occasione degli 80 anni della Repubblica ai Fori Imperiali. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha assistito alla parata. Courtesy: Quirinale Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Segui gli aggiornamenti su Mattarella.
Mattarella assiste alla Parata del 2 giugno ai Fori Imperiali
Notizie e thread social correlati
Due montevarchini sfileranno alla parata del 2 giugno ai Fori imperialiDue cittadini di Montevarchi parteciperanno alla parata del 2 giugno ai Fori Imperiali.
Ecco i Bersaglieri a 'passo di corsa' alla Parata del 2 giugno ai Fori ImperialiDurante la parata del 2 giugno ai Fori Imperiali, i Bersaglieri sono passati in marcia a passo di corsa.
Temi più discussi: Festa 2 giugno, la parata e le celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica. FOTO; 2 Giugno, gli 80 anni della Repubblica, Meloni e diversi ministri alla parata, assente Salvini; La cerimonia del 2 giugno di quest’anno sarà diversa dal solito; Festa del 2 giugno: la Lancia Flaminia del presidente della Repubblica.
ROMA. Si svolgono questa mattina le celebrazioni per la Festa della Repubblica. Il Presidente Sergio Mattarella partecipa alla cerimonia all’Altare della Patria e assiste alla tradizionale parata ai Fori Imperiali, alla presenza delle massime autorità dello Stato. facebook
Mattarella assiste alla Parata del 2 giugno ai Fori Imperiali(Agenzia Vista) Roma, 02 giugno 2026 Parata in occasione degli 80 anni della Repubblica ai Fori Imperiali. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha assistito alla parata. Courtesy: Quirinal ... msn.com
Mattarella assiste all'esecuzione Inno di Mameli cantato da Bocelli alla Parata del 2 giugno(Agenzia Vista) Roma, 02 giugno 2026 Parata in occasione degli 80 anni della Repubblica ai Fori Imperiali. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha assistito all'esecuzione dell'inno ... ilmessaggero.it