Un editoriale sull’integrità è stato rimosso da un sito di pubblicazioni a Sydney dopo essere stato scritto con l’uso di intelligenza artificiale. Un software ha rilevato che il testo aveva una probabilità elevata di essere stato generato automaticamente. La decisione di eliminarlo è stata presa in seguito alla verifica della presenza di contenuti creati con strumenti di intelligenza artificiale. L’episodio ha suscitato discussioni sulla trasparenza nell’uso di tecnologie di generazione automatica nei contenuti editoriali.

Come può un'accademica usare l'IA per difendere l'integrità umana?. Quale software ha rilevato la probabilità totale di generazione artificiale?. Perché la redazione del Sydney Morning Herald ha rimosso l'articolo?. Dove finisce l'assistenza tecnologica e inizia la delega del pensiero?.? In Breve Pangram ha rilevato probabilità del 100% di generazione artificiale nel pezzo rimosso.. Ellis ha caricato 40.000 parole di materiali originali su modello Copilot.. Kylie Moore-Gilbert aveva criticato precedentemente la delega dell'apprendimento alle macchine.. Testata Crikey ha rimosso articoli simili nel mese di marzo.. L’intelligenza artificiale al centro di una polemica accademica a Sydney: un editoriale rimosso dopo l’uso di algoritmi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Paradosso a Sydney: editoriale sull’integrità rimosso dopo l’uso di IA

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