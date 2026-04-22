Il 18 maggio a Milano si terrà un evento gratuito dedicato a docenti e dirigenti scolastici, con incontri e laboratori pratici sull’intelligenza artificiale. La giornata mira a fornire strumenti e competenze per un utilizzo sicuro e consapevole dell’AI nel contesto educativo. Le iscrizioni sono già aperte e i posti disponibili sono limitati.

Una giornata di formazione gratuita per sviluppare competenze sull’AI nel mondo della scuola. I posti sono limitati: le iscrizioni sono già aperte. L’intelligenza artificiale sta entrando nelle scuole e la sfida che dirigenti e docenti si trovano ad affrontare non è solo adottare gli strumenti giusti, ma anche sviluppare il mindset per usarli bene. Questo. L'articolo Microsoft, evento gratuito sull’IA per docenti e dirigenti: incontri e laboratori pratici per sviluppare competenze sull’uso sicuro e consapevole 18 maggio, Milano.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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