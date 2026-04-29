Un giudice è stato multato dopo aver scritto alcune sentenze con l’aiuto di un’intelligenza artificiale, scatenando un dibattito sull’uso di strumenti come ChatGPT nel settore legale. La vicenda mette in discussione i limiti dell’impiego di tecnologie automatizzate nelle decisioni giudiziarie, sollevando perplessità sulla loro affidabilità e sulla trasparenza del processo. La questione ha attirato l’attenzione di esperti e istituzioni, che stanno analizzando le implicazioni di questa pratica.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina In Spagna il Consiglio della Magistratura...🔗 Leggi su Lifeandnews.it

© Lifeandnews.it - Sentenze scritte con l’IA: giudice multato, scoppia il caso sull’uso di ChatGPT

Notizie correlate

“Uso incompatibile con i valori democratici”: Anthropic respinge le richieste del Pentagono sull'IaAnthropic ha rifiutato le richieste del Pentagono sull’uso senza limiti dei suoi strumenti di Ia, denunciando rischi per democrazia, diritti civili e...

Microsoft, evento gratuito sull’IA per docenti e dirigenti: incontri e laboratori pratici per sviluppare competenze sull’uso sicuro e consapevole | 18 maggio, MilanoUna giornata di formazione gratuita per sviluppare competenze sull’AI nel mondo della scuola.

Altri aggiornamenti

Argomenti più discussi: Multa da 1000 euro a un giudice. Ha scritto una sentenza con ChatGPT; Spagna, giudice multato per aver scritto una sentenza con l'intelligenza artificiale; 70 anni di diritti: le sentenze della Consulta che ci hanno cambiato la vita; Decreto Aree Idonee 2025, dove si può installare il fotovoltaico con iter accelerato.

Anonimato nei concorsi pubblici: l’estensione alle prove pratiche scritteIl Tar Marche, Sezione II, con la sentenza del 14 febbraio 2025, n. 100, ha affrontato il tema della violazione del principio di anonimato in una procedura concorsuale relativa al concorso per ... diritto.it

Sentenze già scritte senza la toga x.com

È bastata una notizia su Pagani e in 5 minuti: sentenze già scritte, colpevoli già scelti, indignazione pronta in formato copia-incolla Velocissimi, neanche il tempo che finisse il Consiglio dei Ministri. Poi oh, magari è tutto vero, ci mancherebbe. Ma questa cosa d - facebook.com facebook