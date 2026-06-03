Papa Leone | L’uso diffuso dell’intelligenza artificiale rende sempre più difficile la valutazione per gli insegnanti

Il Papa ha affermato che l’uso diffuso dell’intelligenza artificiale rende sempre più difficile per gli insegnanti valutare gli studenti. Le aule scolastiche e universitarie stanno cambiando, con dispositivi digitali che si affiancano ai libri tradizionali. I docenti si trovano di fronte a una sfida nuova nel distinguere il lavoro originale degli studenti dall’uso di strumenti automatizzati. La questione riguarda la capacità di valutare correttamente le competenze e le conoscenze in un contesto di crescente integrazione tecnologica.

Le aule scolastiche e universitarie cambiano volto, i dispositivi digitali affiancano i libri e i docenti si trovano davanti a una prova nuova: valutare i ragazzi al tempo dell’intelligenza artificiale. A riflettere su questo snodo cruciale è Papa Leone XIV. Durante un’udienza con una delegazione di istituti e università del mondo cattolico, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa ANSA, il Pontefice si è interrogato sulle trasformazioni tecnologiche in atto, invitando a ripensare l’intero approccio educativo. I dispositivi tecnologici, infatti, permeano la vita dei ragazzi, alterando inevitabilmente le dinamiche di apprendimento e di verifica. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Papa Leone: L'intelligenza artificiale deve essere disarmata

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