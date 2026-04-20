La repubblica tecnologica Papa Leone e l’insidia dell’intelligenza artificiale

Negli ultimi tempi si parla molto dell’intelligenza artificiale, soprattutto per i video e i meme sempre più realistici che vengono condivisi online. La discussione coinvolge anche temi più ampi, come le implicazioni legali e le preoccupazioni riguardo all’uso di queste tecnologie. Alcuni esperti discutono delle possibili conseguenze, ma ancora non ci sono normative definitive in materia. La questione rimane aperta e al centro di molte analisi pubbliche.

Quando, il 7 aprile scorso, Anthropic ha annunciato la nascita di “Claude Mythos” si è aperto un nuovo mondo, non proprio il più promettente per il futuro dell’umanità, perché Mythos è così potente da essere capace di trovare le vulnerabilità dei sistemi informatici che governano il pianeta e che sembravano inviolabili. Mythos è uno strumento che se finisse nelle mani sbagliate minaccerebbe le infrastrutture critiche, dalle banche agli ospedali, agli aeroporti eccetera. Improvvisamente però i trumpiani hanno cambiato atteggiamento, hanno capito che il rischio è serio, e stanno pensando di premere il freno, solo che il pedale del freno non c’è.🔗 Leggi su Linkiesta.it

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