Papa Leone | liturgia risorsa per risvegliare l’apertura all’incontro con Dio

Da tv2000.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante l'udienza generale in Piazza San Pietro, il Papa ha sottolineato che la liturgia rappresenta uno strumento per riscoprire l’incontro con Dio. Ha evidenziato come questa pratica possa aiutare i fedeli a riavvicinarsi alla fede attraverso momenti di preghiera e celebrazione. La riflessione si è concentrata sull’importanza della liturgia come risorsa spirituale, senza entrare in analisi teologiche o interpretazioni soggettive.

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In Vaticano, per l’udienza generale del mercoledì in Piazza San Pietro, Papa Leone è tornato a riflettere sul valore della liturgia, definita come una risorsa per riavvicinarsi a Dio. Servizio di Rita Salerno TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Papa Leone: liturgia risorsa per risvegliare lapertura allincontro con Dio

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