Papa Leone | liturgia risorsa per risvegliare l’apertura all’incontro con Dio
Durante l'udienza generale in Piazza San Pietro, il Papa ha sottolineato che la liturgia rappresenta uno strumento per riscoprire l’incontro con Dio. Ha evidenziato come questa pratica possa aiutare i fedeli a riavvicinarsi alla fede attraverso momenti di preghiera e celebrazione. La riflessione si è concentrata sull’importanza della liturgia come risorsa spirituale, senza entrare in analisi teologiche o interpretazioni soggettive.
In Vaticano, per l’udienza generale del mercoledì in Piazza San Pietro, Papa Leone è tornato a riflettere sul valore della liturgia, definita come una risorsa per riavvicinarsi a Dio. Servizio di Rita Salerno TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
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Papa Leone: liturgia risorsa per risvegliare lapertura allincontro con Dio
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