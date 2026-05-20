Papa Leone nuovo appello a unità e pace Liturgia non solo rito ma cuore mistero di Cristo
Durante l’udienza generale, il Papa ha invitato i fedeli a riflettere sulla necessità di mantenere unità e pace all’interno della Chiesa, sottolineando l’importanza della liturgia come elemento centrale della fede. Ha ricordato che la liturgia non rappresenta semplicemente un rito, ma il cuore misterioso di Cristo, e che i documenti del Concilio evidenziano il ruolo fondamentale della comunità nei momenti di preghiera e di comunità. La catechesi ha approfondito l’interpretazione dei testi conciliari in relazione alla vita ecclesiale.
Papa Leone nella catechesi dell’udienza generale riflette sulla Chiesa alla luce dei documenti del Concilio. Ad aprire la mattinata in Piazza San Pietro un nuovo appello alla preghiera per l’unità e per la pace. Servizio di Rita Salerno TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Papa Leone, nuovo appello a unità e pace. Liturgia non solo rito ma cuore mistero di Cristo
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