Papa Leone nuovo appello a unità e pace Liturgia non solo rito ma cuore mistero di Cristo

Durante l’udienza generale, il Papa ha invitato i fedeli a riflettere sulla necessità di mantenere unità e pace all’interno della Chiesa, sottolineando l’importanza della liturgia come elemento centrale della fede. Ha ricordato che la liturgia non rappresenta semplicemente un rito, ma il cuore misterioso di Cristo, e che i documenti del Concilio evidenziano il ruolo fondamentale della comunità nei momenti di preghiera e di comunità. La catechesi ha approfondito l’interpretazione dei testi conciliari in relazione alla vita ecclesiale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui