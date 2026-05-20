Papa Leone nuovo appello a unità e pace Liturgia non solo rito ma cuore mistero di Cristo

Da tv2000.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l’udienza generale, il Papa ha invitato i fedeli a riflettere sulla necessità di mantenere unità e pace all’interno della Chiesa, sottolineando l’importanza della liturgia come elemento centrale della fede. Ha ricordato che la liturgia non rappresenta semplicemente un rito, ma il cuore misterioso di Cristo, e che i documenti del Concilio evidenziano il ruolo fondamentale della comunità nei momenti di preghiera e di comunità. La catechesi ha approfondito l’interpretazione dei testi conciliari in relazione alla vita ecclesiale.

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Papa Leone nella catechesi dell’udienza generale riflette sulla Chiesa alla luce dei documenti del Concilio. Ad aprire la mattinata in Piazza San Pietro un nuovo appello alla preghiera per l’unità e per la pace. Servizio di Rita Salerno TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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