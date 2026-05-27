Durante l’udienza generale, Papa Leone ha commentato l’importanza di mantenere equilibrio tra tradizione e innovazione nella liturgia. Ha affermato che la riforma deve evitare di disorientare i fedeli, sottolineando che la crescita spirituale si ottiene integrando elementi di continuità con il passato e aspetti di progresso. La catechesi ha proseguito il ciclo di approfondimenti sulla costituzione conciliare “Sacrosanctum Concilium”.

Liturgia, tradizione e progresso si integrano e fanno crescere la vita cristiana. Lo ha sottolineato Papa Leone nella catechesi all’udienza generale, proseguendo il ciclo di riflessioni dedicato alla costituzione conciliare “Sacrosanctum Concilium”. “Per il bene di tutta la Chiesa, – ha detto il Pontefice – ogni riforma dev’essere sempre ‘preceduta da un’accurata ricerca teologica, storica e pastorale’. Il Magistero conciliare, in questo modo, invita a evitare il disorientamento dei fedeli, dissuadendo chiunque dall’aggiungere o togliere o modificare qualcosa, in materia liturgica, di propria iniziativa”. Servizio di Rita Salerno RETE BLU S.p. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Papa Leone e la liturgia: Non disorientare i fedeli

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