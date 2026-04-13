Papa Leone partito per viaggio apostolico in Africa

Il Papa ha lasciato la città per intraprendere il suo terzo viaggio apostolico in Africa durante il suo Pontificato. La partenza è avvenuta ufficialmente questa mattina, e il viaggio prevede diverse tappe nel continente. La visita durerà alcuni giorni e coinvolgerà incontri con rappresentanti religiosi e autorità locali. La partenza è stata comunicata attraverso canali ufficiali della Santa Sede.

(LaPresse) – Papa Leone XIV è partito per il viaggio apostolico in Africa, il terzo del suo Pontificato. L’aereo con a bordo il Pontefice è decollato dall’aeroporto di Fiumicino alla volta di Algeri alle 9:07. Questo articolo proviene da LaPresse.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Papa Leone partito per viaggio apostolico in Africa Ita Airways accompagna Leone XIV nel suo viaggio apostolico in Africa?Fiumicino, 2 aprile 2026 – Ita Airways accompagnerà Papa Leone XIV nel suo viaggio apostolico nel continente africano. Papa Leone XIV, pubblicato il programma del viaggio in AfricaReso noto oggi il programma del prossimo Viaggio Apostolico del Papa in Africa dal 13 al 25 aprile prossimo.