Gasperini | Ranieri? Tirato dentro non ne parlo Ma non metteteci sullo stesso piano

Dopo il pareggio 1-1 contro la squadra bergamasca, l’allenatore della squadra giallorossa ha commentato la partita e alcune questioni di formazione. Riguardo a un suo collega, ha detto di non voler parlare e di non volerli mettere sullo stesso livello. Ha inoltre spiegato che la tenuta difensiva è stata influenzata dalla composizione della rosa, che fino a metà dicembre ha visto spesso gli stessi giocatori in campo.

Un pareggio che sa di Europa, ma non di Champions League. La Roma dà una seria risposta sul campo dopo una settimana di discussioni e tensioni, ma l’1-1 con l’Atalanta rischia di far scappare la Juve anche se tengono a distanza i bergamaschi e permettono di riprendere il Como al quinto posto. A fine partita Gian Piero Gasperini, reduce dallo sfogo con pianto di venerdì, evita ulteriori polemiche sullo scontro con Ranieri (in tribuna ma mai inquadrato) e chiarisce: “Sono stato tirato dentro da questa cosa da una settimana, non si parla d’altro. Non voglio rispondere sul fatto o io o Ranieri. Non mi sembra una cosa molto bella per i tanti tifosi che anche oggi erano allo stadio".🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Gasperini: "Ranieri? Tirato dentro, non ne parlo. Ma non metteteci sullo stesso piano..." Notizie correlate Leggi anche: Gasp: "La Roma ha cercato la vittoria più dell'Atalanta. Ranieri? Tirato dentro, non ne parlo" Roma, Gasperini nel post gara: «Ranieri? Sono stato tirato dentro a questa cosa, non ho mai dato risposta e continuo a non farlo, non mi sembra una cosa bella»Calciomercato Lazio, arriva Pedraza! Il terzino spagnolo conferma l’addio al Villarreal e prepara lo sbarco in Serie A Calciomercato Milan: i... Contenuti di approfondimento Gasperini Ranieri? Concentrato sul campo, a fine campionato affronteremo tuttoSono stato tirato dentro questa cosa e non si parla d'altro da una settimana, non ho mai dato risposta e continuo a farlo. Non mi sembra piacevole farlo, abbiamo cinque gare e lottiamo per dei tragua ... ansa.it Gasperini e la diatriba con Ranieri: Il pubblico della Roma non merita questo teatrinoIn tv Gasperini glissa sul suo futuro e quello di Ranieri in giallorosso: Sono stato tirato dentro a questa cosa, da una settimana non si parla d'altro ... fanpage.it