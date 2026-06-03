Come ha trasformato le sue ossessioni personali in un album musicale?. Quale domanda del padre lo ha spinto a cercare la propria identità?. Perché la somiglianza fisica con Gesù è diventata un tema ricorrente?. Chi ha gestito il caos creativo per rendere concreto il progetto?.? In Breve Giovanni produce l'album come produttore esecutivo garantendo supporto operativo al progetto.. Biagio Antonacci guida la ricerca identitaria spingendo il figlio verso l'interpretazione personale.. L'estetica musicale si ispira al musical Jesus Christ Superstar e al periodo hippie.. La somiglianza fisica con Gesù emerge durante la pandemia con barba e capelli lunghi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Paolo Antonacci: dall’ombra alla luce con il disco Santo Superstar

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