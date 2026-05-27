Paolo Antonacci si fa Santo Superstar | Questo disco è un buco nella diga adesso posso iniziare a fluire Mio padre oggi è fiero di me L’intervista

Paolo Santo Superstar è il titolo del nuovo album di Paolo Santo, definito dall’artista come un “buco nella diga” che permette di iniziare a fluire. In un’intervista, l’artista ha detto che suo padre sarebbe fiero del lavoro svolto. Il disco è descritto come un’esperienza musicale molto sorprendente, senza ulteriori dettagli sul contenuto o sul genere. La pubblicazione segna un nuovo passo nella carriera dell’artista, che si esprime attraverso questa produzione.

Paolo Santo Superstar, nuovo disco di Paolo Santo, è un’esperienza musicale a dir poco spiazzante. Questo perché dietro il cognome Santo si cela Antonacci, proprio il figlio di Biagio, che ormai nella discografia italiana attuale brilla assolutamente di luce propria essendo una delle firme più ricercate. C’è lui, per dire, dietro la trilogia di hit ( Mon Amour, Bellissima e Sinceramente ) che ha riacchiappato per i capelli la carriera moribonda di Annalisa. Così come c’è lui dietro il periodo tormentoni estivi di Fedez ( Mille, La dolce vita, Disco Paradise ). E poi ancora lui dietro successi sanremesi come Tango di Tananai o I p’ me, tu p’ te di Geolier. 🔗 Leggi su Open.online

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PAOLO SANTO - Il grande incendio in via rialto (Visual Video)

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