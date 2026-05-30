Il 2 giugno si celebra la Festa della Repubblica. Quest’anno, si ricorda anche il ruolo delle donne nel voto, che ha contribuito a rafforzare i principi di repubblica, democrazia e libertà. La data è stata scelta per commemorare l’esito del referendum istituzionale del 1946, quando le donne votarono per la prima volta in Italia. La giornata è stata dedicata anche alla riflessione sul contributo femminile al processo democratico nel Paese.

Arezzo, 30 maggio 2026 – 2 giugno, il valore del voto delle donne per affermare repubblica, democrazia e libertà. Il Coordinamento donne Spi Cgil prepara un calendario di eventi. Il 6 giugno a Foiano e il 12 ad Arezzo. Repubblica e voto delle donne: un binomio inscindibile. “80 anni fa le donne italiane poterono esercitare per la prima volta un diritto fondamentale conquistato grazie alle lotte democratiche e antifasciste – ricorda Sandra Nocciolini, responsabile del coordinamento donne dello Spi Cgil. Quel voto non rappresentò soltanto una svolta politica, ma un cambiamento profondo nella storia del nostro Paese, che aprì la strada a una nuova idea di democrazia fondata sulla partecipazione, sull’uguaglianza e sulla giustizia sociale”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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