Voto donne | a Bollengo l’archivio che ha ispirato Cortellesi

Tra il 15 e il 19 aprile 2026, a Bollengo sarà allestita un’esposizione fotografica per commemorare l’ottantesimo anniversario del primo voto femminile in Italia. La mostra si terrà nel Palazzo del Municipio, coinvolgendo la comunità in una ricorrenza storica. L’evento si inserisce nel calendario annuale del Comune e rappresenta un’occasione per approfondire un momento chiave nella storia del diritto di voto femminile nel Paese.

Il Comune di Bollengo ospiterà tra il 15 e il 19 aprile 2026 l’esposizione fotografica dedicata all’ottantesimo anniversario del primo voto femminile in Italia, un evento che trasforma il Palazzo del Municipio in uno spazio di riflessione civile. L’iniziativa, coordinata dalla Città Metropolitana di Torino e disponibile per i centri abitati che ne hanno manifestato l’interesse, ripropone un progetto espositivo che aveva già ottenuto un forte riscontro circa un decennio fa. La mostra intitolata 1946-2026 mira a documentare l’impatto sociale della partecipazione delle donne alle urne, interpretando quell’evento non solo come una manovra politica, ma come un mutamento profondo delle consuetudini collettive. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Voto donne: a Bollengo l’archivio che ha ispirato Cortellesi Libere donne con Lino Guanciale, la vera storia di Mario Tobino che ha ispirato la serieLino Guanciale è il protagonista della fiction Libere donne, in onda su Rai 1 in prima serata a partire da martedì 10 marzo. Grosseto, ottant’anni di democrazia. Mostra all’Archivio di Stato. Il ricordo del voto alle donneGROSSETO Grosseto, ottant’anni di democrazia: la mostra che celebra la rinascita post-bellica.