Paola Cortellesi e il monologo che emoziona l’Italia | Il voto delle donne ha cambiato la Repubblica
Durante le celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica Italiana, Paola Cortellesi ha portato in scena un monologo in cui ha affermato che il voto delle donne ha cambiato la Repubblica. Le sue parole hanno suscitato emozioni tra il pubblico presente. La comica e attrice ha sottolineato come il diritto di voto femminile abbia rappresentato un momento fondamentale per il paese. La performance ha acceso l’attenzione sulla partecipazione femminile nella storia politica italiana.
In occasione delle celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica Italiana, Paola Cortellesi ha offerto una potente riflessione sul significato del voto femminile, ricordando come la democrazia sia nata non solo dalla lotta partigiana, ma anche da quel gesto, semplice e rivoluzionario, compiuto dalle donne nel giugno del 1946 L’attrice, nel corso di un monologo trasmesso in diretta su Rai 1, ha sottolineato come, per la prima volta allora, la voce delle italiane abbia avuto lo stesso peso di quella di chiunque altro, una svolta in grado di interrompere una lunga storia di subordinazione e obbedienza imposta. 80 anni fa nasceva la Repubblica Italiana. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
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