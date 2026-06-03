Paola Cortellesi e il monologo che emoziona l’Italia | Il voto delle donne ha cambiato la Repubblica

Notizia in breve

Durante le celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica Italiana, Paola Cortellesi ha portato in scena un monologo in cui ha affermato che il voto delle donne ha cambiato la Repubblica. Le sue parole hanno suscitato emozioni tra il pubblico presente. La comica e attrice ha sottolineato come il diritto di voto femminile abbia rappresentato un momento fondamentale per il paese. La performance ha acceso l’attenzione sulla partecipazione femminile nella storia politica italiana.