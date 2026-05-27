L' autogru dei vigili del fuoco recupera l' auto finita nel porto canale nell' abitacolo il cadavere di una donna

Da cesenatoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nella notte, intorno alle 4, un'auto è stata sollevata dal porto canale con un’autogru dei vigili del fuoco. Nell’abitacolo è stato trovato il corpo senza vita di una donna. L’auto era finita nel porto e il veicolo è stato portato in superficie. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’incidente.

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Intorno alle ore 4 della notte l'auto è stata recuperata e riportata in superficie rinvenendo il corpo senza vita della donna. La tragedia nel porto canale di Cesenatico. (Video dei vigili del fuoco)Leggi la notizia completa  . 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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I vigili del fuoco recuperano un'auto e una barca dal Mincio

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