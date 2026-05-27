L' autogru dei vigili del fuoco recupera l' auto finita nel porto canale nell' abitacolo il cadavere di una donna

Nella notte, intorno alle 4, un'auto è stata sollevata dal porto canale con un’autogru dei vigili del fuoco. Nell’abitacolo è stato trovato il corpo senza vita di una donna. L’auto era finita nel porto e il veicolo è stato portato in superficie. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’incidente.

Intorno alle ore 4 della notte l'auto è stata recuperata e riportata in superficie rinvenendo il corpo senza vita della donna. La tragedia nel porto canale di Cesenatico. (Video dei vigili del fuoco)Leggi la notizia completa . 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

I vigili del fuoco recuperano un'auto e una barca dal Mincio

Notizie e thread social correlati

Auto finita in un laghetto a Nerviano, cadavere di un uomo recuperato dai vigili del fuoco: era nell'abitacoloA Nerviano, in provincia di Milano, un'auto è finita sommersa in un laghetto locale.

Tamponamento sulla statale: donna incastrata nell'abitacolo, liberata dai vigili del fuocoVenerdì 3 aprile sulla strada statale 379, che collega Bari a Brindisi, si è verificato un tamponamento tra due veicoli.

Temi più discussi: Scontro fra un’auto e un furgone in viale Scarampo: ferito conducente di 27 anni, traffico in tilt e bus deviati; Lamezia, auto esce fuori strada e finisce in un canale di scolo su via del Progresso; Il camion sbanda e finisce contro il muro: il rimorchio si ribalta. Sull'asfalto si rovesciano carburante e terra. La Statale è stata chiusa per diverse ore; Camion resta in bilico sulla strada sul Passo Durone, complicato intervento di recupero dei vigili del fuoco.

Schianto e traffico in tilt. Si ribalta l’autocisterna dei Vigili del fuocoIn via Fortezza Medicea scontro ieri mattina tra un’auto e un mezzo dei pompieri. Tre feriti lievi, ma la viabilità è rimasta bloccata dalle 12 fino al pomeriggio. lanazione.it

Autogru precipita per 20 metri dal viadotto della Tangenziale Nord e piomba nel giardino di una casaMANTOVA - Pauroso incidente stradale oggi intorno alle 15, nel territorio comunale di Porto Mantovano. Un'autogrù d'opera, che viaggiava lungo la ... vocedimantova.it