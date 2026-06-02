L’auto si ribalta nel canale 60enne resta incastrata nell’abitacolo | soccorsi in azione a Borghetto
Un’auto condotta da una donna di 60 anni si è ribaltata nel canale lungo la strada provinciale 587 a Borghetto. La vettura, che stava viaggiando verso Cortemaggiore, ha sbandato sulla destra e è finita nel canale parallelo alla strada, ribaltandosi due volte. La conducente è rimasta incastrata nell’abitacolo e sono intervenuti i soccorsi. La donna è stata estratta e trasportata in ospedale.
Sessantenne alla guida perde il controllo dell’auto e si ribalta nel canale. La donna, che era diretta verso Cortemaggiore, lungo la strada provinciale 587, all’altezza di Borghetto, ha sbandato sulla destra finendo nel canale che corre parallelo alla strada per poi ribaltarsi due volte. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Multi SubShe Reborn Fat… and Came Back as a CEO Queen!
Notizie e thread social correlati
Cucciago, auto si ribalta e sfonda un cancello: donna incastrata nell’abitacoloNella tarda mattinata di oggi a Cucciago, lungo via per Navedano, un'auto si è ribaltata dopo aver perso il controllo, sfondando un cancello e...
Incidente ad Alpignano: auto si ribalta in carreggiata, il conducente resta bloccato nell'abitacolo. Forti problemi di trafficoNella mattinata di ieri, martedì 21 aprile 2026, un incidente si è verificato in via Mazzini ad Alpignano.