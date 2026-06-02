L’auto si ribalta nel canale 60enne resta incastrata nell’abitacolo | soccorsi in azione a Borghetto

Notizia in breve

Un’auto condotta da una donna di 60 anni si è ribaltata nel canale lungo la strada provinciale 587 a Borghetto. La vettura, che stava viaggiando verso Cortemaggiore, ha sbandato sulla destra e è finita nel canale parallelo alla strada, ribaltandosi due volte. La conducente è rimasta incastrata nell’abitacolo e sono intervenuti i soccorsi. La donna è stata estratta e trasportata in ospedale.