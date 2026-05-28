Dopo aver lasciato il Lecce, Pantaleo Corvino potrebbe essere un'opzione per vari club di Serie A. La sua esperienza nel settore calcistico italiano lo rende una figura considerata per ruoli dirigenziali. Al momento, non ci sono annunci ufficiali riguardo a un suo eventuale nuovo incarico. La sua disponibilità potrebbe rappresentare un'opportunità per le squadre che cercano un dirigente con un passato nel calcio italiano.

Dopo l’addio al Lecce, il nome di Corvino può diventare una grande occasione per diversi club italiani. Ma a chi servirebbe davvero?. L’addio ufficiale di Pantaleo Corvino al Lecce segna la fine di un percorso importante, costruito tra intuizioni, valorizzazione dei giovani e sostenibilità economica. Ma apre soprattutto una domanda interessante: quale squadra di Serie A dovrebbe affidarsi oggi a Corvino? LEGGI ANCHE: le ultime notizie in Serie A Nel calcio moderno, dominato sempre più da investimenti enormi e strategie aggressive, dirigenti come Corvino rappresentano quasi una rarità. La sua carriera parla chiaro: costruire squadre competitive senza sprechi, scoprire talenti prima degli altri e creare patrimonio tecnico ed economico. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Pantaleo Corvino, quale futuro in Serie A? Il dirigente ideale per chi vuole ripartire davvero

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Per vincere davvero ce ne vuole, ma intanto hanno perso loro. E ora tre obiettivi per ripartireLe recenti vicende hanno visto alcuni soggetti perdere terreno, mentre altri si trovano ora di fronte a tre obiettivi principali per riprendere quota.

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Come mi guarda il tandem Pantaleo Corvino Raffaele Palladino x.com

Pantaleo Corvino per lasciare il ruolo di ds al Lecce e ritirarsi reddit

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