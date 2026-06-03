Panchine marce e topi vicino ai giochi dei bimbi il comune intervenga

Da milanotoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel parchetto di quartiere Olmi a Milano, sono state trovate panchine marce, presenza di topi vicino ai giochi e spazzatura abbandonata. Sono state segnalate tane di animali selvatici e un generale stato di degrado nelle zone verdi. Le autorità sono state avvisate e si attendono interventi per ripulire e mettere in sicurezza l’area.

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Spazzatura, tane di animali selvatici e poco decoro. Sono le condizioni in cui versano il parchetto e alcune aree verdi del quartiere Olmi a Milano. A denunciarlo è Stefano Gorgoglione, capogruppo di Fratelli d’Italia nel Municipio 7, che chiede al comune di intervenire.“Ogni giorno decine di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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