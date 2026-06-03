Panchine marce e topi vicino ai giochi dei bimbi il comune intervenga

Notizia in breve

Nel parchetto di quartiere Olmi a Milano, sono state trovate panchine marce, presenza di topi vicino ai giochi e spazzatura abbandonata. Sono state segnalate tane di animali selvatici e un generale stato di degrado nelle zone verdi. Le autorità sono state avvisate e si attendono interventi per ripulire e mettere in sicurezza l’area.