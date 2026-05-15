Comune invaso dai topi la denuncia dei dipendenti
A Caserta, alcuni dipendenti del municipio hanno segnalato la presenza di topi all’interno dell’edificio comunale. Secondo quanto riferito, uno o più roditori sarebbero stati avvistati nei locali dell’amministrazione. La questione è stata portata all’attenzione delle autorità competenti, che ora si occupano di verificare la situazione e di intervenire per risolvere il problema. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata resa finora dalle istituzioni coinvolte.
Emergenza topi in Comune, a Caserta. E' quanto segnalano alcuni dipendenti del comune che denunciano la presenza di uno o più roditori nella casa comunale.Diversi gli avvistamenti di esemplari di dimensioni tali da suggerire una gestione del patrimonio ormai priva di presidio e che solleva. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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