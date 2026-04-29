Sant’Antonio di Gallura | nuovi parchi giochi per il futuro dei bimbi

A Sant’Antonio di Gallura sono stati avviati lavori per la realizzazione di nuovi parchi giochi, finanziati con fondi previsti per il biennio 2025-2026. Gli interventi riguardano la costruzione di aree ricreative nel centro e a Priatu, con l’obiettivo di offrire spazi più sicuri e accessibili ai bambini. I cantieri sono partiti di recente e prevedono l’installazione di strutture dedicate al divertimento dei più giovani.

?? Cosa sapere Sant’Antonio di Gallura avvia cantieri per nuovi parchi giochi con fondi 2025-2026. Gli interventi garantiranno sicurezza e nuovi spazi ricreativi nel centro e a Priatu. L’amministrazione di Sant’Antonio di Gallura ha avviato i cantieri per la realizzazione di nuovi spazi ludici, investendo risorse destinate alle annualità 2025 e 2026 per garantire il benessere delle nuove generazioni nel cuore del territorio. La decisione politica mira a potenziare i servizi essenziali per le fami .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sant’Antonio di Gallura: nuovi parchi giochi per il futuro dei bimbi Notizie correlate Riqualificazione dei parchi giochi: i nuovi interventi nelle struttureL’amministrazione comunale di Nocera Inferiore, nelle more dell’avviso pubblico per i nuovi affidamenti, è impegnata in un intervento straordinario... Parchi pubblici, c’è una petizione: "Rinnovare le aree giochi per bimbi"Una petizione online per sostituire, ammodernare e rendere più accattivanti e inclusive le aree giochi nei parchi cittadini. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: A Sant’Antonio di Gallura un parco giochi moderno e sicuro; Parco eolico di Trynyty, anche Sant’Antonio di Gallura si oppone alle torri - L'Unione Sarda.it; Time in jazz, 39esima edizione nel segno di Miles Davis; RinnovArea, aperti i primi cantieri in Gallura a Tempio, Santa Teresa e Aggius. L’assessore Piu: Il piano di riqualificazione raggiunge tutti i territori. la dignità dell’abitare è il primo passo per un’inclusione sostenibile. Che tempo faceva a Sant'Antonio di Gallura il 11 Settembre 2024 - Archivio Meteo Sant'Antonio di Gallura- seleziona provincia - Cagliari (CA) Nuoro (NU) Oristano (OR) Sassari (SS) Sud Sardegna (SU) ... ilmeteo.it Corso di inglese a Sant’Antonio di GalluraL’intero corso di inglese, per i cittadini maggiorenni di Sant’Antonio di Gallura, della durata di 60 ore, costerà loro 160 euro ciascuno; la parte restante la verserà il Comune. È quanto stabilito ... unionesarda.it Parrocchia Sant'Antonio di Padova - San Giorgio a Cremano - facebook.com facebook In Romagna con il Cammino di sant’Antonio da Padova alla ricerca della spiritualità francescana x.com