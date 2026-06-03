Pamela inizia il processo a Soncin L’avvocato dei Genini | Il suo destino è segnato ma credo non c’entri con la profanazione

Domani si apre il processo a Milano contro Gianluca Soncin, l’imprenditore accusato di aver ucciso Pamela Genini con 76 coltellate nella sua abitazione in zona Gorla. L’avvocato della famiglia della vittima ha dichiarato che il suo destino è segnato, ma non crede che il processo riguardi la profanazione. L’imputato, di 53 anni, è sotto processo in Corte d’Assise.

Inizia domani, giovedì 4 giugno, il processo in Corte d’Assise a Milano a carico di Gianluca Soncin, l’imprenditore 53enne che ha ucciso la bergamasca Pamela Genini con 76 coltellate, nella sua casa in zona Gorla. Una vicenda processuale che è appena iniziata, mentre un altro filone d’indagine è stato aperto per la profanazione della tomba della 29enne, la cui testa è stata decapitata e non ancora rinvenuta. Per questa seconda vicenda è indagato l’impresario Francesco Dolci, 41 anni di Sant’Omobono Terme, con le accuse di profanazione e vilipendio di cadavere. In aula siederà anche Una Smirnova, la mamma di Pamela, con altri familiari. Chiederà di entrare nel processo come parte civile. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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