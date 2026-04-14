Pamela Genini | processo immediato per Soncin | premeditazione e crudeltà Dolci ascoltato per 12 ore sulla profanazione

È iniziato il processo immediato a carico di Soncin, accusato del delitto di Pamela Genini. La procedura giudiziaria si concentra sull’accertamento della premeditazione e della crudeltà nel gesto. Nel corso delle udienze, sono state ascoltate anche le testimonianze di Dolci, che ha riferito di aver ascoltato per dodici ore le intercettazioni relative alla profanazione. La vicenda si avvicina alla conclusione con questa fase procedurale.

Delitto Pamela Genini, il processo immediato segna la stretta finale su Soncin. Il delitto Pamela Genini entra nella sua fase decisiva sul piano giudiziario. La Procura ha chiesto il processo con rito immediato per Gianluca Soncin, segnando una svolta netta: niente udienza preliminare, si va direttamente davanti alla Corte d’Assise. Una scelta che fotografa la convinzione degli inquirenti di avere in mano un quadro probatorio solido. Le accuse sono pesanti e strutturate: omicidio volontario pluriaggravato dalla premeditazione, dalla crudeltà, dai futili motivi e dalla relazione affettiva terminata. Viene invece esclusa l’aggravante dello stalking, inizialmente contestata.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Pamela Genini: processo immediato per Soncin: premeditazione e crudeltà, Dolci ascoltato per 12 ore sulla profanazione Per Gianluca Soncin processo immediato per l’omicidio di Pamela GeniniLa Procura di Milano ha chiesto il processo con rito immediato, saltando la fase dell’udienza preliminare, per Gianluca Soncin, 53 anni, che il 14... Pamela Genini e il cadavere profanato, l’ex fidanzato Francesco Dolci ascoltato 12 ore dai carabinieri: “Non mi sento un sospettato”Il giorno prima della richiesta di giudizio immediato per Gianluca Soncin, l’assassino di Pamela Genini, Francesco Dolci, ex fidanzato della modella...