Pamela Genini è stata uccisa il 14 ottobre 2025 dall’ex compagno, Gianluca Soncin, con 76 coltellate sotto gli occhi dei vicini di casa in via Iglesias a Milano. Secondo quanto riferito, la vittima poteva essere salvata perché c’erano tutti gli indici di rischio. Domani si terrà l’udienza per l’avvio del processo contro l’uomo.

Bergamo, 3 giugno 2026 – Pamela Genini è stata uccisa il 14 ottobre 2025 dall’ex compagno, il 53enne Gianluca Soncin, con 76 coltellate praticamente sotto gli occhi dei vigini di casa in via Iglesias a Milano. Tuttavia non è stata una tragedia inaspettata. Pamela "poteva essere salvata, ma tutti gli indici di rischio sono stati colposamente trascurati" e resta "ancora un'altra verità da scoprire", una "anima nera" che "merita di essere fermata", ossia il responsabile della "atroce vicenda della sottrazione del cadavere". https:www.ilgiorno.itmilanocronacapamela-genini-femminicidio-r1e04hwj Gianluca Soncin “era un uomo violento, assetato di possesso e controllo”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Pamela Genini “poteva essere salvata, c’erano tutti gli indici di rischio”. Domani l’inizio del processo a Soncin

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