Per Gianluca Soncin processo immediato per l’omicidio di Pamela Genini

La Procura di Milano ha richiesto il processo con rito immediato per Gianluca Soncin, accusato dell’omicidio di Pamela Genini. La richiesta è stata presentata senza passare attraverso l’udienza preliminare. La decisione si basa sulle evidenze raccolte durante le indagini, che hanno portato a questa procedura. La prossima fase prevede la fissazione dell’udienza davanti al giudice competente.

La Procura di Milano ha chiesto il processo con rito immediato, saltando la fase dell’udienza preliminare, per Gianluca Soncin, 53 anni, che il 14 ottobre uccise con più di 30 coltellate Pamela Genini, 29 anni, ex compagna che era riuscita a chiudere una relazione fatta di pestaggi e minacce, facendo irruzione nella sua casa nel quartiere Gorla, dopo aver fatto una copia delle chiavi e colpendola con fendenti anche sul terrazzo. Il 53enne, nell’inchiesta delle pm Letizia Mannella e Alessia Menegazzo e della Polizia, è in carcere per omicidio premeditato, anche aggravato da stalking, futili motivi e crudeltà. Di recente si è scoperto che il feretro della donna è stato profanato e il cadavere decapitato.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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