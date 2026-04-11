La tomba di Pamela Genini è stata oggetto di una profanazione, suscitando reazioni tra familiari e amici. Francesco Dolci, uno dei presenti, ha puntato il dito contro Gianluca Soncin, attualmente detenuto in carcere, affermando che solo lui poteva essere responsabile di questo gesto. La vicenda ha attirato l'attenzione sulle indagini in corso e sulle accuse rivolte all'uomo in custodia.

Francesco Dolci, l’ex fidanzato di Pamela Genini ha attaccato Gianluca Soncin, l’uomo in carcere per averla uccisa. Secondo Dolci ci sarebbe proprio Soncin dietro la profanazione della tomba della 29enne uccisa a Milano nell’ottobre 2025: “Lui era ossessionato da Pamela e aveva delle conoscenze criminali capaci di organizzare una cosa del genere”, ha detto. Poi ha parlato anche delle foto che ha scattato al loculo di Pamela. Francesco Dolci attacca il killer Gianluca Soncin Francesco Dolci è stato intervistato da Gianluigi Nuzzi durante una puntata di Quarto Grado. L’ex fidanzato di Pamela Geniniha attaccato senza mezzi termini Gianluca Soncin, l’uomo che è in carcere per aver ucciso la 29enne nell’ottobre 2025 a Milano, e che secondo lui sarebbe responsabile della profanazione della tomba. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Tomba di Pamela Genini profanata, Francesco Dolci attacca il killer Gianluca Soncin: "Solo lui poteva"

Tomba di Pamela Genini profanata, fratello attacca Francesco Dolci: "Preso palla al balzo per mostrarsi"Dopo che la tomba di Pamela Genini profanata, il fratello accusa chi sfrutta mediaticamente il caso e attacca Francesco Dolci: “Ha preso la palla al...

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Tomba di Pamela Genini profanata poco dopo la tumulazione, Francesco Dolci si difende dalle accuse della mammaTomba Pamela Genini profanata dopo la tumulazione, Francesco Dolci respinge le accuse della madre: Era lei che mi perseguitava ... virgilio.it

La profanazione della tomba di Pamela è opera di una mente completamente ossessionata da lei A #Quartogrado ne parla il prof. Picozzi nell'approfondimento di Alessandra Viero. Nella puntata di questa sera le ultime novità sul caso. - facebook.com facebook

Profanazione della tomba di Pamela. Il giallo delle viti saltate e del silicone sui bordi.Mentre i Carabinieri sono al lavoro per identificare i responsabili e chiarire il movente,la procura indaga per vilipendio di cadavere e sottrazione della testa. Il commento di Mil x.com