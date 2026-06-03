Pamela Genini le viste al cimitero e la denuncia dell’ex Dolci

L’indagato ha visitato la tomba di Pamela Genini sei volte prima della scoperta del corpo, avvenuta il 23 marzo. L’ex Dolci ha presentato una denuncia per queste visite al cimitero.

L’indagato avrebbe visitato la tomba di Pamela sei volte prima della macabra scoperta del 23 marzo scorso. Gli inquirenti ritengono sospetta una denuncia presentata da Dolci il 22 gennaio scorso. Le amiche della vittima definiscono l’indagato come uno “stalker” Francesco Dolciè di nuovo sotto i riflettori. L’ex e amico di Pamela Genini, la modella uccisa lo scorso 14 ottobre da Gianluca Soncin,è l’unico indagato per vilipendio di cadavereper la drammatica scoperta del 23 marzo scorso, quando la salma della vittima è stata profanata. Al vaglio degli inquirenti ci sarebbero sei visite nel giro di una settimana fatte dall’indagato alla lapide della giovane, ritenute sospette. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Speciale Pamela Genini: Intervista a Francesco Dolci

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