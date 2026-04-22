Nelle immagini registrate di notte da telecamere di sorveglianza vicino a un cimitero, si vedono alcune persone sospette che si aggirano nei pressi della tomba di Pamela Genini, la cui sepoltura è stata recentemente profanata. La vicenda ha suscitato attenzione e discussioni tra i residenti, mentre le forze dell’ordine stanno analizzando i filmati per identificare eventuali coinvolti. Francesco Dolci ha commentato pubblicamente sull’accaduto, esprimendo preoccupazione.

Un video delle telecamere di sorveglianza vicino al cimitero in cui si trovava la tomba di Pamela Genini, profanata di recente, ha ripreso una o più persone, in orario notturno, aggirarsi nei pressi del camposanto. Sono in corso le indagini per identificarle. Intanto Francesco Dolci ha denunciato delle effrazioni nelle sue proprietà, ha parlato di individui sfocati nel video e ha confermato di ritenere che la testa della donna sia stata nascosta nel suo giardino. Le indagini sulla tomba di Pamela Genini profanata e il video Le dichiarazioni di Francesco Dolci La denuncia di Dolci per effrazione Le indagini sulla tomba di Pamela Genini...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Pamela Genini e la tomba profanata, persone sospette nel video vicino al cimitero: reazione di Francesco Dolci

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