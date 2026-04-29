Profanazione tomba Pamela Genini Dolci è l' uomo filmato di notte fuori dal cimitero al 90% le rivelazioni degli inquirenti

Gli investigatori hanno rilasciato nuove informazioni sulla profanazione della tomba di Pamela Genini, indicando che circa il 90% delle riprese notturne mostrano un uomo identificato come Francesco Dolci, ex fidanzato e amico della vittima. Le immagini riprendono una figura che si trova fuori dal cimitero durante le ore notturne, e gli inquirenti stanno esaminando queste evidenze nel corso delle indagini. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora presa riguardo all’accertamento delle responsabilità.

Francesco Dolci, ex fidanzato e amico di Pamela Genini, potrebbe essere l’uomo ripreso in video camminare di notte nei pressi del cimitero di Strozza, dov'era stata seppellita la vittima "Francesco Dolci è l'uomo filmato di notte fuori dal cimitero al 90%", hanno rivelato gli inquirenti che s.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Profanazione tomba Pamela Genini, "Dolci è l'uomo filmato di notte fuori dal cimitero al 90%", le rivelazioni degli inquirenti Notizie correlate Leggi anche: «Al 90% è stato Francesco Dolci a profanare la tomba di Pamela Genini» Pamela Genini e la tomba profanata, persone sospette nel video vicino al cimitero: reazione di Francesco DolciUn video delle telecamere di sorveglianza vicino al cimitero in cui si trovava la tomba di Pamela Genini, profanata di recente, ha ripreso una o più... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Tomba di Pamela Genini profanata: un uomo ripreso dalle telecamere di notte; Vita in diretta 2025/26 - Profanata la tomba di Pamela Genini: spunta un video del sospettato - 22/04/2026 - Video; Profanazione della tomba di Pamela Genini: Dolci si presenta in Procura; Quarto Grado: Pamela Genini: il giallo delle tomba profanata Video. Tomba di Pamela Genini profanata, l’ex fidanzato deposita memoria in procura. Le amiche: Chi ha preso la testa non era in grado di staccarsi da leiFrancesco Dolci consegna in procura un documento con nomi di persone legate a Pamela Genini. Sentite le amiche della 29enne ... ilfattoquotidiano.it Tomba di Pamela Genini profanata a novembre, i dettagli e i dubbi sulla relazione con Francesco DolciPamela Genini, la tomba profanata forse già a novembre: dubbi sul rapporto con Francesco Dolci e nuove piste investigative ... virgilio.it Ultim’ora: l’ex di Pamela Genini, Francesco Dolci, sarebbe stato ripreso dalle telecamere del cimitero in cui la vittima era seppellita. La figura ripresa sarebbe compatibile al 90% con Francesco Dolci Gli aggiornamenti a #Mattino5 in diretta su #Canale5 e in str - facebook.com facebook Dal giallo della #ricina al cadavere profanato di Pamela #Genini: ecco di cosa si occuperà la trasmissione #Chilhavisto in onda questa sera. x.com