Omicidio Pamela Genini parte a giugno il processo contro l' ex compagno Gianluca Soncin

A giugno si svolgerà al Tribunale di Milano il processo contro l'ex compagno accusato dell'omicidio di Pamela Genini. La donna è stata trovata uccisa con 76 coltellate, in un episodio che ha attirato l'attenzione dell'opinione pubblica e delle autorità giudiziarie. La vicenda riguarda un grave fatto di cronaca che ha avuto ripercussioni sulla comunità locale.

Partirà a giugno, al Tribunale di Milano, il processo per l'omicidio di Pamela Genini, la donna che fu brutalmente uccisa con 76 coltellate. Imputato è l'ex compagno cervese Gianluca Soncin. Il giudice ha infatti ha accolto la richiesta di processo con rito immediato avanzata dalla Procura.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Per Gianluca Soncin processo immediato per l’omicidio di Pamela GeniniLa Procura di Milano ha chiesto il processo con rito immediato, saltando la fase dell’udienza preliminare, per Gianluca Soncin, 53 anni, che il 14... Pamela Genini massacrata con 76 coltellate, rito immediato per Gianluca Soncin. Processo al via il 4 giugnoMilano, 17 aprile 2026 – Il gip Tommaso Perna ha accolto la richiesta di processo con rito immediato nei confronti di Gianluca Soncin, imputato per... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Femminicidio di Pamela Genini, pm chiede processo immediato per Soncin; Omicidio di Pamela Genini, la procura di Milano chiede il processo immediato per Gianluca Soncin; Pamela Genini uccisa con 76 coltellate, la Procura chiede il processo immediato per Soncin; Omicidio di Pamela Genini, la Procura chiede il processo immediato per Gianluca Soncin. Omicidio Pamela Genini, l’autopsia choc rivela la furia del killer: 76 i colpi infertiLa relazione finale dell'autopsia aggrava la posizione dell'ex fidanzato: contestata la crudeltà e la premeditazione ... affaritaliani.it Omicidio di Pamela Genini, Soncin a processo a giugno in Assise a MilanoInizierà il 4 giugno, davanti alla Corte d'Assise di Milano, il processo a carico di Gianluca Soncin, imprenditore 53enne imputato per aver ucciso con 76 coltellate l'ex compagna Pamela Genini, dopo c ... ansa.it Il femminicidio di Pamela Genini è il triste approdo di una storia fatta di violenze. La Procura ricostruisce un piano lucido e brutale: Soncin uccise la 29enne con 76 coltellate. Chiesto dunque il processo con rito immediato per omicidio volontario pluriaggravato - facebook.com facebook