pallanuoto pro recco e rn savona avanzano in semifinale il posillipo sbanca trieste ed entra tra le prime quattro

Notizia in breve

Pro Recco e RN Savona hanno passato il turno nei quarti di finale dei playoff di Serie A1 maschile di pallanuoto, avanzando in semifinale. Il Posillipo ha vinto a Trieste e si è qualificato tra le prime quattro. La sfida tra De Akker e AN Brescia, in programma domani sera, determinerà l’ultimo team qualificato alla fase successiva. La gara 2 dei quarti ha confermato le previsioni della vigilia, con le due squadre favoriti che hanno ottenuto la qualificazione.