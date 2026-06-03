Pallanuoto Pro Recco e RN Savona avanzano in semifinale Il Posillipo sbanca Trieste ed entra tra le prime quattro
Pro Recco e RN Savona hanno passato il turno nei quarti di finale dei playoff di Serie A1 maschile di pallanuoto, avanzando in semifinale. Il Posillipo ha vinto a Trieste e si è qualificato tra le prime quattro. La sfida tra De Akker e AN Brescia, in programma domani sera, determinerà l’ultimo team qualificato alla fase successiva. La gara 2 dei quarti ha confermato le previsioni della vigilia, con le due squadre favoriti che hanno ottenuto la qualificazione.
In attesa del risultato del posticipo di domani sera tra De Akker e AN Brescia che completerà il quadro della situazione, gara 2 dei quarti di finale dei play off del campionato di Serie A1 maschile rispetta le attese della vigilia: Pro Recco e Banco BPM Rari Nantes Savona volano in semifinale. Nella sfida più attesa il Circolo Nautico Posillipo espugna di misura la Bianchi ed entra tra le prime quattro. A Monterotondo la Pro Recco domina la Roma Vis Nova 26-14 al termine di una gara dominata nella quale i liguri iscrivono nel tabellino dei marcatori tutti e tredici i giocatori di movimento inseriti a referto. Gli ospiti imprimono la prima... 🔗 Leggi su Oasport.it
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