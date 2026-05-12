Alle 20.03 si apre la diretta della partita tra Havk Mladost e Pro Recco, valida per la Champions League di pallanuoto 2026. I due team si preparano a scendere in vasca per il primo quarto, con gli appassionati che possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale cliccando sul link dedicato. La partita si svolge in un’atmosfera di grande attesa e competitività.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.03 Buonasera e benvenuti alla diretta di Havk Mladost-Pro Recco. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Havk Mladost-Pro Recco, Champions League pallanuoto 2026, Pro Recco alla difficile trasferta in Croazia. Cerca di nuovo la vittoria la Pro Recco dopo il brusco stop in casa contro il Ferencvaros per ottenere il pass per la Final Four di Malta: oggi, alle 20:30, la Pro Recco sarà quindi in gioco a Zagabria per la quinta tappa di Champions League contro Havk Mladost. Gli arbitri della sfida saranno Konstantinos Vasileiou (Grecia) e Pau Segurana (Spagna). La Pro Recco arriva a questo appuntamento con il chiaro obiettivo di siglare un passo fortemente decisivo verso la qualificazione all’agognata Final Four.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Havk Mladost-Pro Recco, Champions League pallanuoto 2026 in DIRETTA: tra poco il primo quarto!

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