Pallanuoto la Pro Recco vince il big match in casa del Savona in Serie A1

Nel corso della 22ª giornata della Serie A1 2025-2026 di pallanuoto maschile, la Pro Recco si è imposta sul campo del Savona con un punteggio di 16-19. La partita ha visto le due squadre affrontarsi in un derby ligure, con la formazione ospite che ha conquistato la vittoria mantenendo il suo record di risultati positivi. La sfida si è conclusa con la Pro Recco che ha consolidato la sua prima posizione in classifica.

Si completa il quadro della 22ma giornata della Serie A1 2025-2026 di pallanuoto maschile: il big match di giornata va alla Pro Recco, che resta a punteggio pieno passando per 16-19 in casa del Savona nel derby ligure. Resta in scia il Brescia, che travolge l’ Olympic Roma a domicilio, con lo score di 4-17. Si riaccende la lotta per il quarto posto: il Posillipo viene battuto ai rigori dal Quinto, che si impone per 13-11 dopo il 9-9 dei tempi regolamentari, e vede riavvicinarsi il Trieste, che riesce a spuntarla di misura in casa dell’ Ortigia, battuta per 11-12. Scatto salvezza della Roma Vis Nova, che si porta in solitaria al nono posto,...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallanuoto, la Pro Recco vince il big match in casa del Savona in Serie A1 Notizie correlate Pallanuoto, l’AN Brescia vince ed aggancia momentaneamente la Pro Recco in testa alla Serie A1Assieme agli alabardati resta soltanto il Quinto, che piega l’Olympic Roma per 12-8 e si porta a +7 sulla zona play-out, al momento rappresentata... Pallanuoto, la Pro Recco vince e torna da sola in vetta alla classifica della Serie A1La Pro Recco vince e si riporta da sola in vetta alla Serie A1 2025-2026 di pallanuoto maschile: nell’ultimo incontro della 19ma giornata della... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Pro Recco-Telimar 21-12; La Pro Recco riparte forte: 18-9 alla Florentia, ora il derby con Savona; PALLANUOTO MASCHILE A1, IL PRO RECCO NON FA SCONTI E LA FLORENTIA SI AGGRAPPA ALL'ORGOGLIO; Pallanuoto M/ Pro Recco alla prova Savona: prima contro terza. Pallanuoto, la Pro Recco vince il big match in casa del Savona in Serie A1Si completa il quadro della 22ma giornata della Serie A1 2025-2026 di pallanuoto maschile: il big match di giornata va alla Pro Recco, che resta a punteggio pieno passando per 16-19 in casa del Savona ... oasport.it Pallanuoto | La Rari Nantes Savona tiene testa alla Pro Recco, la squadra di Sukno la spunta solo nel finale, alla Zanelli finisce 19-16Biancorossi coraggiosi e propositivi di fronte alla capolista. Non bastano quattro gol a testa di Guidi e Leinweber: i recchelini, trascinati da Granados, restano a punteggio pieno in testa alla class ... svsport.it Pallanuoto: in A1 la Pro Recco attesa dal derby a Savona, il programma in A2 maschile https://buff.ly/DvrryKt facebook