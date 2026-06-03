Pallanuoto | Ortigia salva la stagione Napoli rilancia ai rigori

L’Ortigia ha conquistato la vittoria ai rigori contro Napoli, salvando la stagione. Dopo il pareggio finale, la squadra ha deciso la sfida con una serie di rigori, in cui un tiro sbagliato è stato compensato da un altro realizzato. La partita si è conclusa con il successo dell’Ortigia ai rigori, mentre Napoli ha perso la possibilità di qualificarsi alla fase successiva. La decisione finale è arrivata con l’ultimo tiro della serie.

Come ha fatto Muscat a trasformare un rigore sbagliato in vittoria?. Chi ha deciso la serie ai rigori dopo il pareggio finale?. Perché l'infortunio del Telimar ha cambiato l'esito della partita?. Dove si giocherà l'ultimo atto decisivo per la salvezza?.? In Breve Ortigia batte Telimar 14-11 grazie alle reti di Muscat e Vucurovic a Terrasini.. De Simone segna sei reti per la Rari Nantes Salerno nel match a Santa Maria Capua Vetere.. Napoli vince ai rigori dopo il pareggio 14-14 raggiunto da Do Carmo a fine tempo.. La terza gara decisiva tra Napoli e Salerno si disputerà sabato alla piscina Scandone.. L’Ortigia assicura la salvezza a Terrasini mentre il Napoli riapre la serie ai rigori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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