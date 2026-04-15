Nel campionato di Serie A1 maschile di pallanuoto, si torna a giocare dopo la pausa per la World Cup con un turno infrasettimanale. Le partite coinvolgono le squadre che si trovano nelle zone più delicate della classifica, tra cui Salerno e Ortigia, che si affrontano per mantenere la categoria. La giornata si svolge in un momento cruciale per le squadre in lotta per la salvezza.

Il campionato di Serie A1 maschile di pallanuoto riprende il suo corso con un turno infrasettimanale che coinvolge le zone più calde della classifica, subito dopo la sospensione legata alla World Cup. Mercoledì 15 aprile, la competizione si accende con cinque sfide cruciali, partendo dal delicato scontro per la salvezza tra Salerno ed Ortigia alle ore 14:00, fino ad arrivare ai match serali che vedranno protagoniste Brescia e Trieste nella lotta per i vertici. Salerno e Ortigia: lo scontro decisivo per la sopravvivenza. L’atmosfera nelle vasche di domani sarà elettrica, specialmente nel primo appuntamento pomeridiano previsto per le ore 14:00.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pallanuoto: Salerno e Ortigia si sfidano per la salvezza

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