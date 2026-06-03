L’Ortigia conquista la salvezza a Terrasini Il CC Napoli piega Salerno ai rigori e forza la serie a gara 3
L’Ortigia si è assicurata la salvezza con una vittoria a Terrasini, mentre il C.C. Napoli ha battuto Salerno ai rigori, costringendo la serie a una terza partita. La serata ha visto due successi esterni, ma con risultati diversi: una squadra ha ottenuto il traguardo, l’altra dovrà ancora giocarsi il futuro. La semifinale dei playout di Serie A1 maschile continua con un ulteriore incontro in programma.
Si conclude con due vittorie esterne, ma con verdetti completamente opposti tra loro la serata di dedicata alla gara 2 di semifinale dei playout del campionato di Serie A1 maschile. Il Circolo Canottieri Ortigia sbanca Palermo e festeggia la salvezza, mentre l’AC Group Circolo Canottieri Napoli viola Santa Maria Capua Vetere e riapre la serie con la Rari Nantes Salerno. A Terrasini un generoso Telimar entra in acqua con la voglia di vendere cara la pelle e prova a dettare i ritmi delle operazioni con gli ospiti sempre pronti a replicare ai tentativi dei padroni di casa. La truppa allenata da Quartuccio, dopo il 7-7 di metà partita, tenta l’allungo nel terzo parziale. 🔗 Leggi su Oasport.it
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