L’Ortigia conquista la salvezza a Terrasini Il CC Napoli piega Salerno ai rigori e forza la serie a gara 3

Notizia in breve

L’Ortigia si è assicurata la salvezza con una vittoria a Terrasini, mentre il C.C. Napoli ha battuto Salerno ai rigori, costringendo la serie a una terza partita. La serata ha visto due successi esterni, ma con risultati diversi: una squadra ha ottenuto il traguardo, l’altra dovrà ancora giocarsi il futuro. La semifinale dei playout di Serie A1 maschile continua con un ulteriore incontro in programma.