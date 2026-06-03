Il nuovo allenatore della squadra femminile di pallamano ha dichiarato che il team ha del potenziale ancora da sviluppare. Ha aggiunto che l’obiettivo è concentrarsi sui prossimi Giochi del Mediterraneo. La nomina di Albertsen segna l’inizio di un percorso di crescita per la squadra, con l’intenzione di migliorare le performance e consolidare il gruppo. La squadra e il nuovo tecnico lavorano insieme per programmare le prossime tappe e rafforzare le capacità della formazione.

Una nuova avventura sia per la squadra sia per il coach. Il matrimonio fra la nazionale italiana femminile di pallamano e il neo dt Martin Albertsen è appena sbocciato, con volontà di portare la formazione in una nuova era: una crescita, magari sulla scia della nazionale maschile. Il direttore tecnico, presente alle Finals della FIGH, a Chieti ha parlato al sito federale dicendo: “ Prima di tutto, devo dire che ho trovato una grande atmosfera qui, con tanti spettatori e tifosi. È stata un’esperienza molto positiva. Riguardo al livello tecnico, mi è sembrato molto elevato sia al femminile che al maschile. Sono sorpreso in positivo, soprattutto se guardiamo alla fascia d’età degli atleti in campo”. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Pallamano, Martin Albertsen: “L’Italia femminile ha del potenziale da sviluppare. Testa ai Giochi del Mediterraneo”

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