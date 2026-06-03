Pallamano Martin Albertsen | L’Italia femminile ha del potenziale da sviluppare Testa ai Giochi del Mediterraneo
Il nuovo allenatore della squadra femminile di pallamano ha dichiarato che il team ha del potenziale ancora da sviluppare. Ha aggiunto che l’obiettivo è concentrarsi sui prossimi Giochi del Mediterraneo. La nomina di Albertsen segna l’inizio di un percorso di crescita per la squadra, con l’intenzione di migliorare le performance e consolidare il gruppo. La squadra e il nuovo tecnico lavorano insieme per programmare le prossime tappe e rafforzare le capacità della formazione.
Una nuova avventura sia per la squadra sia per il coach. Il matrimonio fra la nazionale italiana femminile di pallamano e il neo dt Martin Albertsen è appena sbocciato, con volontà di portare la formazione in una nuova era: una crescita, magari sulla scia della nazionale maschile. Il direttore tecnico, presente alle Finals della FIGH, a Chieti ha parlato al sito federale dicendo: “ Prima di tutto, devo dire che ho trovato una grande atmosfera qui, con tanti spettatori e tifosi. È stata un’esperienza molto positiva. Riguardo al livello tecnico, mi è sembrato molto elevato sia al femminile che al maschile. Sono sorpreso in positivo, soprattutto se guardiamo alla fascia d’età degli atleti in campo”. 🔗 Leggi su Oasport.it
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