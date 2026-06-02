Pallamano | sorteggiati i gironi per l’Italia maschile e femminile ai Giochi del Mediterraneo

Notizia in breve

I gironi per la pallamano maschile e femminile ai Giochi del Mediterraneo sono stati sorteggiati. L’evento si svolgerà in Italia e rappresenta un primo impegno internazionale prima della stagione 2026-2027. La competizione si terrà in casa e coinvolgerà le squadre nazionali di entrambe le categorie. I dettagli sui gironi e le partite non sono stati ancora comunicati. La manifestazione si inserisce nel calendario sportivo nazionale di inizio stagione.