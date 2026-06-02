Pallamano | sorteggiati i gironi per l’Italia maschile e femminile ai Giochi del Mediterraneo
I gironi per la pallamano maschile e femminile ai Giochi del Mediterraneo sono stati sorteggiati. L’evento si svolgerà in Italia e rappresenta un primo impegno internazionale prima della stagione 2026-2027. La competizione si terrà in casa e coinvolgerà le squadre nazionali di entrambe le categorie. I dettagli sui gironi e le partite non sono stati ancora comunicati. La manifestazione si inserisce nel calendario sportivo nazionale di inizio stagione.
Verso l’inizio della prossima stagione con un appuntamento internazionale, da disputare in casa, che anticiperà l’annata 2026-2027. Tutta l’Italia della pallamano è pronta con le sue due squadre a scendere in campo ai prossimi Giochi del Mediterraneo, che si terranno fra Taranto e dintorni dal 21 agosto al 3 settembre. Le venue di gioco saranno di altissimo livello e tradizione: il Palasport di Fasano e il Pala San Giacomo di Conversano, due templi della pallamano in Italia. Torneo Maschile L’Italia di Bob Hanning, che nel frattempo guarda ai Mondiali 2027, sarà in campo con altre 7 nazionali: un totale di 8 team divisi, nella fase a gironi, in 2 pool. 🔗 Leggi su Oasport.it
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