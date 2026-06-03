palio il mercato coperto torna a vivere

Il mercato coperto torna a essere protagonista durante il Palio di San Giovanni Battista. La macchina organizzativa sta lavorando intensamente per preparare la XXXII edizione, che si terrà dal 12 al 24 giugno. Le quattro Porte e le associazioni cittadine sono impegnate nella pianificazione e nelle attività per la manifestazione. La struttura del mercato coperto sarà al centro delle iniziative previste.

La macchina organizzativa del Palio di San Giovanni Battista è in pieno fermento e la cittadinanza, le quattro Porte e le associazioni stanno lavorando per dare vita alla XXXII edizione, in programma dal 12 al 24 giugno. La rievocazione trecentesca, che da 32 anni valorizza il patrimonio storico e culturale del territorio, porta con sé un’attesissima novità legata alla valorizzazione strategica degli immobili comunali. Grazie alla sinergia tra Comune ed Ente Palio, lo storico immobile del mercato coperto in piazza Garibaldi riapre le sue porte dal primo al 30 giugno. I locali, liberi dopo che le ultime concessioni erano andate deserte, sono stati assegnati temporaneamente all’associazione senza scopo di lucro Porta del Borgo per l’allestimento della propria Hostaria, diventando un punto nevralgico di rivitalizzazione del centro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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