A Tredozio, tra il 5 e il 6 aprile, si svolge la 60ª edizione della Sagra e Palio dell’Uovo, uno degli eventi più tradizionali del paese. La manifestazione si svolge principalmente tra Largo G. e le zone limitrofe, coinvolgendo la comunità locale in due giornate dedicate alle celebrazioni pasquali. La festa richiama numerosi partecipanti ogni anno, consolidando una tradizione radicata nel tempo.

Ilary, abbiamo un problema. La lista dei flop comincia a diventare troppo lunga Tredozio vive fra Pasqua e Pasquetta uno dei suoi appuntamenti più popolari e identitari. Il 5 e 6 aprile torna la Sagra e Palio dell’Uovo, giunta alla 60esimo edizione, con epicentro tra Largo G. Ghetti, l’alveo del fiume e il campo sportivo. È una manifestazione che tiene insieme gioco, tradizione paesana, gastronomia e spirito di comunità. La domenica di Pasqua propone, fra gli altri momenti, i campionati di sfogline, le gare dei mangiatori di uova sode e il Palio femminile dei rioni. Il lunedì dell’Angelo è invece il giorno della sfilata allegorica e della disfida finale del Palio. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Una Pasqua tutta da vivere a Tredozio: torna la Sagra e Palio dell'Uovo

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