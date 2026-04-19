ex mercato coperto dieci anni di soli progetti

Dopo più di dieci anni dall’abbandono del mercato coperto, non sono stati realizzati progetti concreti per il suo recupero. Questa situazione riflette un quadro in cui il passare del tempo non ha portato a iniziative definitive, ma ha confermato una mancanza di decisioni politiche riguardo alla riqualificazione dell’area. La durata di questo periodo rappresenta un dato che riguarda l’assenza di interventi strutturali o di piani concreti.

"Oltre dieci anni non sono un incidente di percorso. Sono una scelta politica, o peggio: l’assenza sistematica di una scelta. Parliamo di piazzale Ramazzini, di quella ferita aperta nel cuore di Carpi che è l’ex Mercato Coperto, e di via Manicardi". È un ‘attacco’ ampio quello di Simone Morelli, segretario carpigiano e membro provinciale di Azione, che passa in rassegna alcuni dei progetti storici della città. Partendo da piazzale Ramazzini, ossia dall’ex Mercato Coperto, immobile di proprietà comunale: "Ottocento metri quadrati nel cuore di Carpi: le saracinesche sono state chiuse nel 2015 e nel frattempo sono maturati i presupposti urbanistici per oltre cinquantamila metri quadrati di nuove superfici commerciali in periferia, come denunciano da tempo commercianti e associazioni di categoria".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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