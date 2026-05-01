L’Inter sta cercando di programmare il mercato estivo, ma trova difficoltà nell’affare con l’esterno dell’Atalanta. La società bergamasca ha già definito alcuni dettagli sul trasferimento, delineando le proprie intenzioni per il giocatore. La trattativa si presenta complessa, con l’Atalanta che ha preso decisioni chiare riguardo al futuro dell’atleta. La situazione coinvolge i piani delle due squadre e le mosse già adottate dalla società bergamasca.

di Paolo Moramarco Palestra Inter, affare difficile per i nerazzurri in vista del mercato estivo. L’Atalanta ha già delineato il futuro dell’esterno con queste mosse. Marco Palestra resta uno dei profili seguiti con maggiore attenzione dall’ Inter in vista del prossimo mercato. L’esterno di proprietà dell’ Atalanta, protagonista di una stagione importante con la maglia del Cagliari e nel giro della Nazionale, ha attirato l’interesse dei nerazzurri, ma anche quello di diversi club stranieri. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, esperto di mercato, l’ Atalanta è pienamente consapevole del forte gradimento che il giocatore sta raccogliendo soprattutto in Spagna e in Inghilterra.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Palestra Inter, affare difficile: l’Atalanta ha già delineato il futuro dell’esterno. Queste le mosse della Dea

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