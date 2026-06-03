Palestra-Inter l’ultim’ora cambia tutto | l’annuncio è appena arrivato

Un annuncio appena arrivato cambia tutto nella trattativa tra Inter e Atalanta per Marco Palestra. La notizia ha suscitato grande attenzione tra tifosi e addetti ai lavori. Al momento, non sono stati forniti dettagli specifici, ma l'aggiornamento potrebbe influenzare l'esito dell'affare. La situazione rimane in evoluzione e si attendono ulteriori sviluppi nelle prossime ore.

L’Inter ha scelto da tempo su chi puntare per rinforzare la fascia destra del futuro. Da settimane il nome in cima alla lista nerazzurra è quello di Marco Palestra e nelle ultime ore sono arrivate novità che raccontano come la trattativa stia entrando in una fase sempre più interessante. Dopo la cessione di Denzel Dumfries, destinato ad andare al Real Madrid, il club nerazzurro è alla ricerca di un profilo giovane ma già pronto per il salto in una grande squadra. E tra tutti i candidati, Palestra continua a essere il preferito della dirigenza e di Cristian Chivu. Il problema, semmai, riguarda le richieste dell’Atalanta. Secondo Matteo Moretto, infatti, il club bergamasco non avrebbe alcuna intenzione di fare sconti. 🔗 Leggi su Sportface.it

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Palestra- Inter, è la volta buona

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