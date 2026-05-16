Sinner contro Medvedev cambia tutto | l’annuncio è appena arrivato

Da thesocialpost.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli Internazionali di Roma subiscono un nuovo cambio di programma a causa delle condizioni meteorologiche. La pioggia ha infatti causato ulteriori difficoltà, obbligando gli organizzatori a modificare i turni e gli orari delle partite previste. In particolare, la sfida tra due tra i principali favoriti del torneo, originariamente programmata per una determinata ora, è stata spostata o rinviata. Questa situazione ha creato una certa incertezza tra i giocatori e il pubblico presente in sede.

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La pioggia torna a complicare il programma degli Internazionali di Roma, costringendo gli organizzatori a una nuova rivoluzione del calendario. Gli acquazzoni caduti sulla Capitale hanno infatti interrotto la prima semifinale del torneo di doppio e provocato inevitabili ritardi anche per tutti gli altri incontri in programma al Foro Italico. Il maltempo ha fermato la sfida tra le coppie GranollersZeballos e KrajicekMektic, sospesa sul punteggio di 3-2 nel primo set. Il Campo Centrale è stato coperto mentre gli addetti lavoravano per cercare di rendere nuovamente praticabile la superficie di gioco. Lo stop ha avuto effetti immediati anche sul resto del programma della giornata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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